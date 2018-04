(ANSA) – ROMA, 20 APR – “L’hanno uccisa gli italiani”, così due somali intercettati dalla guardia di finanza durante una inchiesta della polizia tributaria di Firenze, secondo quanto riferisce il programma di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ a proposito della morte della giornalista Ilaria Alpi. In base a queste intercettazioni la Procura di Roma potrebbe riaprire il caso. In un documento del 2012 si leggono le conversazioni di due somali che parlano di soldi arrivati dalla Somalia e da destinare all’avvocato che sta difendendo Hashi Omar Hassan, il giovane arrestato e condannato ingiustamente per l’omicidio della giornalista del tg3. Questo è il contenuto del dialogo:”che cosa è successo a questo uomo che è in carcere?”; “Ti ricordi la giornalista che avevano ucciso al paese e si chiamava Ilaria Alpi? Lui è il ragazzo che hanno detto che l’ha uccisa ed è ancora dentro il carcere, se anche sanno chi l’ha uccisa, l’hanno uccisa gli italiani stessi, poi lui lo hanno portato qui per testimoniare ed invece hanno condannato lui”.