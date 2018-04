(ANSA) – WASHINGTON, 20 ARP – Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l’inazione della politica. Questa volta l’iniziativa parte dalla scuola superiore di Columbine, Connecticut, teatro della strage del 20 aprile 1999 (13 morti e 24 feriti), la prima di una lunga serie. Gli alunni lasceranno le aule alle 10 locali nei loro stati e si raduneranno per 13 secondi di silenzio, tanti quante furono le vittime alla Columbine. Prevista una manifestazione anche davanti alla Casa Bianca. La protesta, che coinvolge piu’ di 2000 scuole, e’ stata promossa sul sito Change.org, dove hanno dato la loro adesione oltre 250 mila persone. Il ‘walkout’ segue quello del 14 marzo per la strage di Parkland (Florida) e l’ondata di marce dieci giorni dopo in tutto il Paese per chiedere una svolta nel controllo delle armi.