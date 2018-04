(ANSA) – FIRENZE, 20 APR – “La stagione della Fiorentina è una stagione impegnativa dall’inizio perché abbiamo dovuto cambiare tanto. Ma mancano cinque giornate e siamo in lotta per l’Europa”. Lo ha detto il direttore generale dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino, a margine di un evento a Firenze. “Ci dispiace – ha proseguito – che nelle ultime due partite pur avendo fatto tanto abbiamo raccolto poco, cioè solo un punto: ma essere ancora qui a cinque giornate dalla fine a lottare per un posto in Europa significa che tante cose sono state fatte bene sia a livello di singoli, che per quello che ci riguarda”.