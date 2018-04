CARACAS – Desde hace varios días el Hospital J.M. de los Ríos tiene suspendido el servicio de agua. Los niños estaban siendo tratados gracias a cisternas que se estaban solicitando. Pero el día de hoy se anunció que no se podían realizar las hemodiálisis por no haber cisternas para el hospital. En vista de esto las madres de los pacientes del centro de salud decidieron salir a protestar.

La directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, aseguró que, si el camión cisterna no llega el día de hoy antes de las 2:00 pm los pacientes deberán esperar hasta el lunes de la próxima semana.

La ONG publicó en su página de Twitter:

“Ya hoy no van a poder dializarlos porque les informaron a las madres que no hay cisternas para el J.M. Los niños no pueden dejar de dializarse. Es urgente”.

También informaron que “las madres de hemodiálisis del hospital JM de los Ríos trancaron la calle frente al hospital, porque les suspendieron el servicio de hemodiálisis a sus hijos”.

La madre de uno de los pacientes aseguró que su hijo necesitaba dializarse el día de hoy, pues este ya se encontraba hinchado y no podía esperar hasta la próxima semana.

Los estudiantes universitarios de Farmacia y Bioanálisis de la ULA protestaron en las calles de Mérida, pues sus escuelas se vieron obligadas a cerrar varias cátedras con prácticas de laboratorio por falta de reactivos. Además solicitaron el abastecimiento de los materiales necesarios para poder ver sus materias.