CARACAS – Hablamos del último medio siglo. Lo dice el FMI. La crisis económica que postra a Venezuela –los precios del petróleo se derrumbaron a mínimos históricos desde mediados de 2015- es “una de las mayores” verificadas en la economía mundial en ese lapso.

“Si uno ve los colapsos económicos que han ocurrido en los últimos 50 años, el colapso actual de Venezuela se encuentra entre los primeros 15”, adelantó Alejandro Werner, economista jefe del FMI para el Hemisferio Occidental.

Recordó que la economía venezolana “está en hiperinflación”. ¿A qué punto? La entidad financiera internacional pronostica al cierre de 2018 una inflación de nada menos que 13.000%. El alto funcionario dijo que el FMI anticipa para este año una retracción de la economía venezolana en el orden de 15%, “el mismo nivel que creemos que se dio en 2017”.

El último lustro: contracción de 45%

¿Cuál ha sido la contracción en los últimos cinco años para la economía venezolana? Alrededor de 45%”, señaló Werner. El “gran problema es la caída en la producción de crudo que hemos visto en los últimos 18 meses, que ha sido espectacular. Ha caído en 50% en un período muy corto”. Expertos de la talla de José Toro Hardy aseguran que estamos en 1.300.000 bpd, palabras más, palabras menos. Eso es una cifra muy baja. La aspiración de la industria fue siempre potenciar el músculo de Pdvsa para rozar los 4 millones. Nunca se pudo.

Se redujo sensiblemente el volumen de ingresos a Venezuela como resultado de las exportaciones petroleras, más allá de un incremento relativo de los precios internacionales del crudo. El FMI, añadió alto vocero, todavía no se ha concentrado en analizar el lanzamiento del Petro, que podría ser usada –eventualmente- para pagos de las transacciones petroleras. Pero ante la caída de la producción, “independientemente de cómo se cobre, el colapso de la economía tiene muchas dimensiones y causas”.

El pasado martes, al presentar el más reciente Panorama Económico Mundial del FMI, el director del departamento de Estudios, Gian María Milesi, alertó las consecuencias que sobre la situación en Venezuela tiene la merma de producción petrolera, al medir la recuperación regional. América Latina, enfatizó Milesi, levanta vuelo lentamente. “Una de las razones es la situación muy crítica en Venezuela, un país que no es tan grande, pero donde la contracción del PIB ha sido significativa”. Dicen que un árbol no hace montaña. Pero en este caso, Venezuela hace la diferencia en la sub región. Nadie pensó que pasaríamos a ser la Cenicienta de América Latina.

Alejandro Ramírez Morón