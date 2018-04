(ANSA) – WASHINGTON, 20 APR – Apple affonda e si trascina dietro i tecnologici e Wall Street. Cupertino chiude la seduta in calo del 4,10% sulla scia dei timori per le vendite di iPhone. Un calo pesante, con il quale Apple chiude la settimana in rosso, e che affonda Wall Street: il Dow Jones perde lo 0,82% a 24.462,80 punti, il Nasdaq arretra dell’1,27% a 7.146,13 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,85% a 2.670,22 punti. La flessione dei listini americani si accompagna al balzo dei rendimenti dei Treasury a 10 anni schizzati al 2,955%, ai massimi da gennaio 2014. La brusca battuta d’arresto di Apple frena l’intero settore dei tecnologici. Amazon perde l’1,89%, Facebook cede l’1,08%. pesante anche Google, che arretra dell’1,11%, mentre Netflix perde l’1,48%. In controtendenza invece Twitter, che sale dell’1,20%.