CARACAS – El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) afirmó que durante estos 5 años de gobierno de Nicolás Maduro 210 personas han perdido la vida a causa de las manifestaciones. También denunciaron que ya son 34.332 los detenidos entre los años 2013 y 2018 por participar en las protestas.

“Maduro tiene 5 años en el poder alentando los abusos y consolidando la impunidad”, expresa la Ong en su cuenta de Twitter. Además asegura que la mayoría de los detenidos son habitantes de comunidades populares y manifestantes pacíficos.

La cifra de los 210 muertos se muestra alarmante frente a las 86 muertes en protestas que se registraron en los 21 años previos al mandato del actual jefe de Estado.

En lo que lleva de gestión hasta el 2016 se han registrado 23.227 violaciones a la integridad personal, las cuales incluyen: torturas, heridos y crueldad en contra de los venezolanos.

SEBIN no liberará menores en Helicoide

Los padres de los menores denuncian que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se niegan a soltar a sus hijos menores de edad retenidos en el Helicoide desde el mes de enero.

Los seis jóvenes fueron imputados el 14 de enero en el Tribunal Cuarto de Menores, dos de ellos cumplieron su mayoría de edad en la cárcel. Fueron acusados de “instigación al odio”.

Los familiares afirman que desde su detención no los han podido visitar, por lo que no saben sobre su situación física ni estado de salud. La respuesta que reciben por parte de los agentes es que los adolescentes no se encuentran en el listado de visitas. Los familiares aseguran que es un castigo a causa de sus múltiples denuncias frente a esta injusticia.

A los menores de edad ya se les debió haber otorgado la libertad bajo fianza – aprobada por el Tribunal Cuarto de menores- puesto que sus fiadores ya entregaron los documentos que se les requirió, pero la institución judicial no les ha dado respuesta alguna.

Mayerly Pineda