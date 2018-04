Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 23 Aprile 2018

Ospiti: Lucia Pallottino, ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del Centro di Ricerca Enrico Piaggio dell’Università di Pisa, parla dell’industria 4.0, in cui sistemi automatizzati di diverso tipo affiancheranno l’uomo nei lavori più pesanti; Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio Letterario Costa Smeralda, per la valorizzazione e la tutela del mare; Liliana Cosi, una delle più grandi stelle della danza del Novecento e insegnante di danza, racconta la danza classica, un’arte nella quale l’Italia ha sempre esportato le sue eccellenze nel mondo.

Storie dal mondo.

A Montreal, in Canada per scoprire come due italiani, di origine sarda, Alessandro Duru e Debora Pischedda stiano proggettando uno skateboard volante.

• Martedì 24 Aprile 2018

Ospiti: il Gen. Fabrizio Parrulli, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, parla di come i carabinieri agiscono per il recupero delle opere d’arte rubate; in collegamento da Joinville, Brasile, Luis Fernando Santana, presidente del comitato locale della Dante Alighieri, racconta le principali attività per la diffusione della cultura italiana in Brasile; il giornalista free lance Daniele Coltrinari, parla della nuova emigrazione in Portogallo; chiude la puntata la musica della soprano Maria Càrfora.

Storie dal mondo.

A Londra, in Inghilterra, al museo Estorick, che espone solo opere italiane del ventesimo secolo.

Da Buenos Aires, il napoletano Stefano De Santo, che lavora in un ristorante a conduzione famigliare.

• Mercoledì 25 Aprile 2018

Ospiti: il professor Dario Biocca, saggista e docente di Storia Contemporanea all’Università di Perugia, ripercorre, nel giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione, i più importanti fatti accaduti all’epoca; l’imprenditore Gianmarco Carnovale, tecnologo e presidente di Roma Startup, parla della mobilità del futuro ed in particolare di un’auto che vola, un sogno che l’uomo ha da tempo e che pare finalmente realtà; Gianmaria Aliverta, regista d’opera; Giancarlo Bruno della Società Dante Alighieri.

Storie dal mondo.

A Boston, dove Chiara Durazzini ha dedicato uno spettacolo a tutte le donne che si sono distinte nell’arte.

A Toronto, dove è stata dedicata una mostra a quei designer italiani che nella seconda metà degli anni Sessanta realizzarono oggetti rivoluzionari.

• Giovedì 26 Aprile 2018

Ospiti: l’imprenditore Simone Ridolfi, Ceo e fondatore di Moovenda, startup di food delivery nata a Roma nel 2015; l’architetto Marcello Balzani, professore associato presso il dipartimento di architettura dell’Università di Ferrara, parla dell’arte del restauro, settore di eccellenza italiano; chiude la puntata la musica del cantautore romano Giancane.

Storie dal mondo.

A Toronto, per incontrare uno degli architetti italiani più famosi al mondo: Massimiliano Fuksas.

A Boston, dove un libro dedicato al grande autore Luigi Tenco è diventato anche uno spettacolo tra canzoni e letture.

Infocommunity: Nicola Forte, tributarista e collaboratore del Sole 24 Ore, risponde alle domande su tasse e tributi.

• Venerdì 27 Aprile 2018

Ospiti: Lia Giancristofaro, professore di Antropologia Culturale all’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti e Pescara, parla della tradizione della provincia di Aquila chiamata “dei serpari”; il critico enogastronomico Massimo Roscia, docente e autore di romanzi e di sceneggiature televisive, presenta il suo ultimo romanzo “Peste e corna”; il biologo Dario Nardi, che ha percorso il Sudamerica in bicicletta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento, parla di solidarietà e di rispetto per l’ambiente.

Storie dal mondo.

A Mar Del Plata, in Argentina, per vedere come l’Associazione dei Laziali festeggia il Natale di Roma, che ricorre il 21 aprile.

Da Cuba, l’incontro con Marina Vatteroni, che fa la guida turistica a Viñales con grande attenzione e amore per la natura.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con la linguista Claudia Ballanti, la professoressa Beatrice Palazzoni e il linguista Stefano Telve.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

L’AVANA (Cuba). Luisa Ausenda è una giovane che si occupa di organizzare eventi e mostre per una galleria d’arte d’avanguardia. La sua è una storia segnata da un colpo di fortuna: il giorno in cui sa di aver perso il lavoro, ne trova subito un altro, quello attuale.

EDMONTON (Canada). Andrea Pinna è un sardo che ha deciso di cambiare vita. Di punto in bianco si è trasferito con moglie e due figli in Canada. Lavora in una ditta che costruisce manti stradali, ma il suo vero sogno è quello di diventare un cantante lirico.

JOHANNESBURG (Sudafrica). Anita Virga, docente universitaria di Lingua Italiana e Cinema presso la University of the Witwatersrand di Johannesburg, è anche presidente della Dante Alighieri di Johannesburg. Una ragazza coraggiosa, ha finito il master negli Stati Uniti e poi, senza conoscere nessuno, ha tentato l’avventura sudafricana, scoprendo un mondo di culture diverse.

NEW YORK (Usa). Federico Rampini, grande giornalista, scrittore e “emigrato” speciale in diversi paesi del mondo. Dal suo osservatorio privilegiato racconta curiosità sul paese che lo ospita e sulla comunità italiana.

MONTREAL (Canada). Fare comunità significa incontrarsi e frequentarsi anche se si vive lontano dalla propria città. Così i Messinesi di Montreal ogni anno, al Circolo dei Messinesi, organizzano un evento per celebrare le loro origini e per raccogliere fondi destinati a vari progetti solidali.

DETROIT (USA). David Di Chiera, “il padre” della Detroit Opera House. Figlio di operai calabresi emigrati, sviluppa, autonomamente, fin da piccolo, una grande passione per la musica, al punto da farne una ragione di vita: musicologo, compositore, direttore d’orchestra e, soprattutto, fondatore, nel 1996 del Teatro dell’Opera della città, punto di riferimento, non solo per la musica, ma anche per programmi di recupero sociale.

CAPE TOWN (Sudafrica). Giona Tuccini. Questa è una storia singolare: quella di un professore che ha deciso di trasferirsi in Sudafrica, sia per l’opportunità di lavoro che ha trovato lì, ma soprattutto per un motivo personale. Infatti, in quel paese ha potuto adottare una bambina e diventare “single parent”, cioè genitore, sebbene non coniugato, in Italia questo non è ancora possibile.

MAR DEL PLATA (Argentina). Festa di Pescatori. A Mar del Plata, principale porto atlantico per la pesca, si svolge il 28 Gennaio, in piena estate Argentina, la Festa Nazionale dei Pescatori (la maggior parte di essi è di origine siciliana e napoletana). La flotta dei pescherecci oceanici di Mar del Plata è imponente e il porto marplatense conserva le tradizioni e gli usi dei pescatori arrivati dall’Italia. Questa festa ha il suo culmine con una processione a mare.

CINEMA ITALIA (Film)

Confusi e felici

(Commedia 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Massimiliano Bruno

Cast: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni

Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione? Lo sa bene Marcello (Claudio Bisio), psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto estremo non viene accolto bene da Silvia (Anna Foglietta), segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un’idea bellissima se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammone cronico, una ninfomane decisamente invadente, una coppia in crisi sessuale e un telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Strampalati ma affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 23 Aprile 2018

Arte. Sulle orme di Antonio Cederna, pioniere dell’ambientalismo consapevole, combatté molte delle sue battaglie a difesa del patrimonio artistico italiano.

Territorio. In viaggio tra i profumi e gli aromi dei frutti di bosco dalla Magdalaine, un caratteristico borgo della Valle del Cervino, a Borgo d’Ale, in Piemonte.

Made in Italy. Puntata di Radiodays dedicata a I Provinciali, con Pif e Michele Astori per l’immersione nella vita di provincia, un insolito spaccato d’Italia.

• Martedì 24 Aprile 2018

Arte. Alla fine degli anni Settanta lo smog diventa uno dei più terribili nemici delle bellezze artistiche italiane. Antonio Cederna e altri intellettuali riuscirono a sensibilizzare fortemente l’opinione pubblica su questo tema.

Territorio. All’interno del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi sorge il gruppo montuoso delle vette feltrine. Meno conosciute, ma di una bellezza selvaggia e sorprendente.

Continua la serie Radiodays con il programma Il Teatro di Radio Tre, che approfondisce e svela tutte le novità del mondo teatrale italiano.

• Mercoledì 25 Aprile 2018

Arte. A Cimitile, nel cuore di quella che venne definita dai romani Campania Felix, per rivivere lo scorrere dei secoli, il senso del sacro e lo stratificarsi dei culti e delle architetture.

Territorio. L’attività di alcuni appassionati veterinari del “Centro Fauna Selvatica il Pettirosso” di Modena. Operatori altamente specializzati e preparati per soccorrere animali anche nelle emergenze più gravi, dalle alluvioni ai terremoti.

Radiodays continua il racconto della trasmissione Il Teatro di Radio Tre: dagli spettacoli in diretta agli incontri monografici, dai debutti più importanti della stagione alle curiosità dietro le quinte.

• Giovedì 26 Aprile 2018

Arte. Ancora a Cimitile, crocevia dello spirito, tra i primissimi importanti luoghi di pellegrinaggio della cristianità occidentale.

Territorio. Sulle alture e colline della Valle del fiume Amaseno, in Lazio, si producono ancora oggi alcune tra le migliori prelibatezze di questa regione: una spettacolare varietà di prodotti caseari tra cui spicca la mozzarella di bufala.

Poi, alla scoperta di due magnifiche Basiliche situate nel Lazio, luoghi di culto ma al contempo spazi simbolici e teatro di accadimenti storici rilevanti: la Basilica di Anagni e San Lorenzo fuori le Mura di Roma.

• Venerdì 27 Aprile 2018

Arte. Ultima tappa a Cimitile, tra cappelle, chiese, affreschi e sculture, luogo cardine del passaggio da paganesimo a cristianesimo.

Territorio. L’Ogliastra, in Sardegna, terra di incantevole bellezza, definita anfiteatro sul mare, è ricca di monumenti naturali e spiagge incontaminate, davvero spettacolari.

Si visita due luoghi simbolici della Capitale, definita anche “Regina Aquarum”: le imponenti Terme di Diocleziano e la magnifica Fontana di Trevi.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

In Puglia, a San Vito dei Normanni, per visitare l’antico ed elegante Castello Dentice di Frasso.

A bordo sul Treno di Dante per seguire lo stesso percorso della storica Ferrovia Faentina, che parte da Firenze per attraversare gli Appennini e giungere a Ravenna, città dove il grande Poeta trascorse i suoi ultimi giorni. Un viaggio insolito che unisce arte, storia e cultura popolare.

Made in Italy è dedicato al tartufo, bianco e nero: due prodotti prelibati e rari delle campagne italiane, che aggiungono un sapore unico alla cucina tipica italiana. A Spello, in Umbria e a Savigno, in Emilia Romagna, per scoprire meglio questo affascinante mondo ‘sotterraneo’.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Gioie e speranze del mondo giovanile, l’opera educativa dei sacerdoti, dei missionari e dei docenti laici per una formazione integrale delle persone, la vita nei campus, lo studio, gli incontri, le amicizie e la fede.

E ancora: le testimonianze di chi ha scelto di farsi compagno di viaggio con chi vive nelle periferie del mondo, in particolare l’impegno di alcuni sacerdoti italiani in Sud Sudan e in Sierra Leone. Figure straordinarie di uomini liberi, vite spese totalmente per gli altri, maestri e modelli per le nuove generazioni che anche oggi, come Gesù, hanno scelto di essere sempre in cammino, sempre sulla strada, sempre vicino alla gente per vivere e condividere ogni situazione umana. Tutto questo nel giorno in cui la Chiesa riflette sulla figura del Buon Pastore, ossia di Gesù, guida del popolo di Dio, mentre Papa Francesco nella Basilica Vaticana conferisce l’ordinazione sacerdotale a sedici diaconi, tra i quali c’è un ex avvocato, Renato Tarantelli, 41 anni, parente dell’economista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985, una vocazione adulta maturata dopo diversi anni di insegnamento come docente di diritto tributario.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Cattedrale di Perugia, l’antifona mariana del Regina Coeli del Papa, ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Varie interviste tra le quali spicca quella ad alcuni giovani della Pontificia Università Lateranense. Il collegamento in diretta skype sarà dall’Argentina con Diego Dlugovitzky della Comunità ebraica di Paranà.

Ospiti: Don Gianfranco Venturi, direttore dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice di Trento; Padre Jean Paul Hernandez, gesuita responsabile della pastorale giovanile; Antonio Giordano, Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine and Center of Biotechnology – Temple University of Philadelphia; Carlo Napoli, giornalista e scrittore.

