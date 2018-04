(ANSA) – NEW YORK, 21 APR – “Una grande notizia per la Corea del Nord e per il mondo intero”: così Donald Trump su Twitter commenta l’annuncio fatto dal leader del regime di Pyongyang, Kim Jong-un, di sospendere i test nucleari e missilistici. “Un grande progresso”, afferma Trump, che aggiunge di non vedere l’ora di partecipare al summit con Kim.