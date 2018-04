(ANSA) – ROMA, 21 APR – Un’altra debacle per Sergio Garcia, eliminato anche dal Valero Texas Open di golf. Lo spagnolo, tra i grandi favoriti al titolo, non è riuscito a superare il taglio rimediando una nuova uscita dopo il terzultimo posto al Masters di Augusta. Continua dunque il periodo no dell’iberico, in crisi d’identità. A San Antonio (Stati Uniti), anche nel secondo giorno di gare, è proseguito il dominio statunitense. Con Zach Johnson e Ryan Moore (-9 sul totale) che sono saliti al comando della classifica provvisoria. Tallonati dai connazionali Andrew Landry e Grayson Murray, 3/i a -8. Chiudono la Top 5 lo yankee Ben Crane, lo scozzese Martin Laird e il canadese David Harne (-6). Nel torneo del PGA Tour lo spettacolo e il vento non sono assolutamente mancati. E adesso il gran finale, senza il protagonista più atteso: in Texas ancora una delusione per Garcia. (ANSA).