(ANSA) – ROMA, 21 APR – Una strepitosa Charlotte Cattaneo ha ottenuto il secondo trionfo internazionale dominando nello Chantilly International U14 Trophy di golf. Una soddisfazione per la 14enne azzurra che bissa il successo della scorsa estate nell’English Girls Under 14 Open Amateur Championship. In Francia l’atleta cresciuta nel mito di Jason Day ha sbaragliato la concorrenza imponendosi con 141 (70 71, -5) colpi, ben sette di vantaggio sulle transalpine Ambre Lefevre e Inès Archer (148, +2). Una vittoria che la proietta tra le giovani big del golf non solo italiano ma mondiale. Tra le più grandi speranze azzurre, la giocatrice meneghina sogna di arrivare il più in alto possibile. Solo una settimana fa la vicepresidente della Federgolf, Maria Amelia Lolli Ghetti si era sbilanciata in un giudizio sulla giovanissima milanese, dispensando lodi e complimenti. “Siamo alla ricerca di un’icona – l’ammissione – in vista della Ryder Cup 2022, lei potrebbe essere la figura giusta”.