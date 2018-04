(ANSA) – ROMA, 21 APR – Avviata la rinascita dello stadio Flaminio a Roma, grazie alla collaborazione fra Istituto del credito sportivo e Roma capitale, e la partecipazione attiva dei volontari. “Ci stiamo impegnando -ha detto il presidente dell’istituto per il credito sportivo Andrea Abodi- insieme ad altri partner per un piano di riqualificazione dell’intera area, è un progetto ambizioso, un sogno che stiamo cercando di realizzare. Lo facciamo in collaborazione con Roma Capitale, speriamo che anche la città lo comprenda. La presenza di tanti cittadini oggi è testimonianza di attenzione e disponibilità”. Abodi ha partecipato personalmente oggi, insieme con i volontari di Retake Roma per #wakeupflaminio, l’iniziativa che ha portato centinaia di persone a operare per la riqualificazione ambientale delle aree circostanti lo stadio con il supporto di Ama e Servizio Giardini del Dipartimento per la Tutela Ambientale di Roma Capitale. “Lo stadio Flaminio – ha aggiunto Abodi – ha scritto la storia non solo dello sport italiano, ma anche della cultura e della città di Roma, ma oggi è un simbolo di degrado e abbandono. Abbiamo deciso per la prima volta di aprire un cantiere insieme a Retake, per fare in modo che questa sia una giornata di festa del Natale di Roma, ma anche l’inizio di una nuova vita non solo dello stadio Flaminio ma del Villaggio olimpico di Roma 1960”. In conclusione, Abodi ha rivelato che per “il piano di sviluppo del Villaggio Olimpico prevede investimenti per circa 50 milioni di euro, ma il problema più importante sono le volontà. Ognuno può fare la sua parte. Il rapporto con Roma Capitale è di grande collaborazione”. (ANSA).