(ANSA) – TORINO, 21 APR – “Ho fatto una battuta a Higuain, gli ho detto che hanno preparato mezza statuetta sua nel caso in cui il Napoli vinca lo scudetto”. Sorride Allegri alla vigilia della sfida con il Napoli, crocevia della stagione: “Scherzi a parte, l’unica cosa da fare è ‘fare’ – ha proseguito il tecnico bianconero -. Higuain non segna da tanto? Non è la prima volta, lui ha questi alti e bassi, ma è in ottima condizione e domani credo che sarà importante e decisivo per la partita”.