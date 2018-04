(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 21 APR – Papa Francesco ha incontrato oggi in piazza San Pietro le diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, in pellegrinaggio a Roma per ringraziare della visita papale dell’1 ottobre scorso. C’è anche Gianni Morandi in Piazza e in attesa dell’arrivo del Pontefice, si esibisce per le migliaia di pellegrini presenti ed esegue alcune sue note canzoni come “Un mondo d’amore” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, salutato da cori e applausi scroscianti. In onore delle due diocesi, Morandi, che si accompagna con la sola chitarra, esegue anche “Romagna mia”. “Grazie perché a Piazza Maggiore, dove si uniscono Comune, Università e Chiesa, ci ha indicato la solidarietà e la concertazione come nostra forza e anche responsabilità. Solo insieme possiamo uscire dalla crisi e si trova un futuro possibile per tutti, ma tutti italiani per costruire un Paese che vuole essere grande e guardare con speranza, con le radici profonde nell’umanesimo, senza paura di affrontare le sfide epocali”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Zuppi, nel suo indirizzo di omaggio a papa Francesco durante l’udienza in Piazza San Pietro.