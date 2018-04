(ANSA) – GENOVA, 21 APR – Elise Mertens ha battuto Jasmine Paolini 6-1 7-5 nel primo match di playoff di Fed Cup tra Italia e Belgio in corso a Genova. La belga, numero 17 del ranking mondiale, si è imposta sull’azzurra (n.145) in un’ora e 36 minuti. Il Belgio sta conducendo per 1-0. Paolini ha avuto sul 5-4 tre set poi annullati dalla Mertens e nel finale l’azzurra è riuscita ad annullare due match point prima di cedere. Ora scenderanno in campo Sara Errani contro Alison Van Uytvanck.