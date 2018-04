(ANSA) – ROMA, 21 APR – Duemila maestre diplomate sono state subito escluse dalle graduatorie per il ruolo e altre 10-15 mila rischiano di fare la stessa fine: il parere dell’Avvocatura dello Stato, arrivato ieri, è in linea con la sentenza del 20 dicembre scorso del Consiglio di Stato anche se – a parte le 2.000 maestre già interessate – per tutte altre situazioni bisognerà attendere le rispettive sentenze nel merito. Questa complicata vicenda riguarda complessivamente oltre 24 mila persone, inserite a vario titolo nelle graduatorie ad esaurimento alcune delle quali in servizio, mentre molte altre non hanno mai insegnato. Tra questi ci sono anche 5.665 docenti di ruolo ma che nel contratto hanno una clausola risolutiva espressa. Per risolvere questo ginepraio i sindacati fanno appello al governo e al Parlamento chiedendo un provvedimento d’urgenza. Anche il Miur si dice favorevole a una soluzione di tipo legislativo. Un gruppo di maestre ha organizzato dal 28 aprile uno sciopero della fame con un presidio davanti al Ministero.(ANSA).