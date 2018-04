(ANSA) – VENEZIA, 21 APR – Il brusco innalzamento delle temperature ha portato virtualmente l’estate a Cortina d’Ampezzo: a sancire l’evento, come ogni anno, è la ricomparsa tra i pendii ancora innevati della cascata della Tofana di Rozes. Un fenomeno che tradizionalmente per gli ampezzani segna l’arrivo del disgelo anche in alta quota e che quest’anno è arrivato con notevole anticipo rispetto al recente passato: nel 2016, ad esempio, si presentò solo il 22 giugno dopo una primavera particolarmente fresca e piovosa.