(ANSA) – ROMA, 21 APR – Standing ovation in Aula Giulio Cesare per Gigi Proietti insignito dalla sindaca di Roma Virginia Raggi del ‘premio cultori di Roma per l’anno 2018’. Nel suo discorso Proietti ha ripercorso alcune tappe della sua attività e si è detto “contento” nell’annunciare: “Ho saputo in questi giorni dal Comune che possiamo andare avanti con le attività del Silvano Toti Globe Theatre che è davvero il mio fiore all’occhiello e nota d’orgoglio per tutta la città”. “È un teatro che si è costruito anni fa, grazie alla volontà politica del Comune, con un sindaco lungimirante Walter Veltroni. Un luogo del genere non c’era, è un teatro Shakespeariano simile a quello di Londra, e nessuno quindici anni fa avrebbe giurato che avrebbe avuto questo successo. Si fa solo Shakespeare e vengono molti ragazzi, di questo siamo contentissimi. Non basta che i politici chiedano fiducia ai cittadini, ma anche che i politici diano fiducia ai cittadini: e allora, così, qualcosa può funzionare”, ha detto Proietti.