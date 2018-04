(ANSA) – ROMA, 21 APR – Giornata impegnativa ad Austin per Aleix Espargaro’ e Scott Redding. I piloti Aprilia, che ieri avevano disputato due buone sessioni di prova, hanno trovato condizioni di aderenza completamente diverse. La mancanza di feeling ha condizionato la preparazione alla qualifica, costringendo entrambi a passare a selezione della Q1. Per Aleix le maggiori difficoltà sono da imputarsi al bilanciamento della RS-GP, con un fastidioso chattering e poca aderenza. Nonostante l’utilizzo di diverse coperture, a livello di mescola, il pilota spagnolo non è stato incisivo e si deve accontentare della prima casella in settima fila sullo schieramento. Lo scarso grip ha reso difficile la giornata per Redding. Dopo una buona partenza nelle FP3, e con l’obiettivo di realizzare un time attack nel finale di sessione alla ricerca della top-10 che avrebbe significato l’accesso alla Q2, i piani del pilota britannico sono stati rovinati dall’arrivo di una leggera pioggia. Nella successiva FP4 e nella prima qualifica, Scott non ha più ritrovato lo stesso feeling piazzandosi, con il ventiduesimo crono, in ottava fila. “È stata una giornata molto strana: ieri eravamo veloci, ma oggi ho faticato a riconoscere la mia moto – ha detto Espargarò -. Abbiamo dato il massimo in qualifica, ma nonostante tutto non siamo riusciti ad avvicinarci alla top ten, un obiettivo che sapevamo essere alla nostra portata. A rallentarmi oggi sono stati la mancanza di grip e anche un forte chattering sull’avantreno. Cercheremo di capire come mai sono emersi questi problemi per tornare a imboccare la direzione giusta: del resto il potenziale c’è, ieri riuscivo a essere veloce e anche Scott era stato competitivo”. “Nelle FP3 mi sentivo molto a mio agio: ero riuscito a migliorarmi con la gomma media, ma proprio mentre ero pronto a montare quella più soffice, convinto di poter siglare un ottimo tempo, ha iniziato a piovere – ha affermato Redding -. Nelle FP4, dopo la pioggia, ho sofferto per la mancanza di grip, sia all’anteriore che al posteriore, e così anche nelle Q1, dove la nostra performance è stata al di sotto delle nostre aspettative. Anche Aleix ha faticato in qualifica, penso a causa degli stessi problemi, per cui ora dovremo analizzare bene i dati in vista della gara di domani”.