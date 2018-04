(ANSA) – ROMA, 22 APR – La vittoria del Barcellona contro il Siviglia (0-5) in Coppa del Re sarà ricordata come la finale di Andrés Iniesta. Sicuramente la sua ultima grande partita con il club catalano, sottolinea la stampa spagnola: “E’ un giorno pieno di molte sensazioni – ha detto il capitano, apparso commosso al momento della sostituzione per l’ovazione riservatagli da tutto il pubblico del Wanda Metropolitano – Sono felice di poter dare ancora un titolo al mio club. Ora vogliamo aggiungere il campionato, per noi e per il nostro popolo. Come persona e come atleta, l’affetto che mi ha mostrato la gente non ha prezzo”. Iniesta ha poi assicurato: “La prossima settimana renderò pubblica la decisione sul mio futuro” che sarà in Cina.