(ANSA) – CAMPOBASSO, 22 APR – Quote ‘rosa’ vincono 6-0 su quelle ‘azzurre’. È una delle curiosità delle elezioni regionali in Molise che non riguarda però i candidati in lizza, ma la composizione di un seggio elettorale. Siamo a Campobasso, alla sezione 52, allestita alla scuola ‘Colozza’. Presidente, segretario e scrutatori sono tutte donne. Un tocco femminile, dunque, in una competizione elettorale dove in prevalenza i candidati uomini sono decisamente più numerosi. Ma, scorrendo gli elenchi dei candidati al Consiglio regionale si nota che in alcune liste la presenza delle donne è quasi alla pari.