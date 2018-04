(ANSA) – MILANO, 22 APR – “In Italia siamo appesi al Molise, con tutto il rispetto del Molise forse se alziamo lo sguardo vediamo che lo scenario è diverso”. Lo ha detto Emma Bonino, intervenendo in collegamento all’Assemblea Nazionale di Forza Europa in corso a Milano. “Mi ha fatto impressione che nei primi tre punti che Martina ha messo sul tappeto – prosegue – manchi la questione europea. Non so se sia una dimenticanza, glielo ho fatto notare e lui ha risposto che a quei punti ne seguiranno altri”. Per l’ex ministro degli esteri “i tre temi (povertà, famiglia e lavoro ndr) come titoli vanno bene” ma, ha aggiunto, “noi abbiamo preso una posizione diversa, questi temi si affrontano e risolvono non solo in ambito nazionale ma europeo”.