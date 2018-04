(ANSA) – CAGLIARI, 22 APR – “Il gol di Sau? Non c’è mano, non c’è spinta. Era regolare”. Dopo lo 0-o in casa contro il Bologna, e la sonora contestazione del pubblico a fine partita, il tecnico del Cagliari Diego Lopez sottolinea di non essere d’accordo con l’annullamento della rete del suo capitano, e critica la decisione dell’arbitro Doveri e i suoi collaboratori. “La prestazione c’è stata, abbiamo avuto palle gol, non abbiamo preso reti – dice ancora Lopez -. Noi dovevamo fare gol. E il gol l’abbiamo fatto. Il cambio di Sau? Aveva i crampi, e avevamo bisogno di forze fresche”. Ora il calendario si fa pericoloso per il Cagliari? “Siamo sempre davanti – risponde Lopez -. Da qui in poi dobbiamo fare la prestazione di oggi, cercando di migliorare. La squadra ha combattuto, ha giocato con intelligenza. Queste partite sono cosi: abbiamo usato volontà e testa”.