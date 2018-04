(ANSA) – MILANO, 22 APR – ”Gli elettori hanno ritenuto importante il lavoro fatto finora, il segnale migliore. Per la candidatura ad ospitare le Olimpiadi del 2026 bisogna partire con un progetto serio e crederci, dobbiamo entrare meglio nel sistema olimpico visto che la Coppa del Mondo ci porta via tantissime energie”. Flavio Roda, eletto oggi a Milano presidente della Fisi per la terza volta con il 79,17% dei voti, è visibilmente soddisfatto del risultato ma non vuole adagiarsi sugli allori e rilancia un programma molto ambizioso. Un programma di lavoro che dovrebbe culminare con una candidatura di una località italiana (Torino e Milano le maggiori indiziate) per ospitare i Giochi Invernali del 2026.