(ANSA) – GENOVA, 22 APR – Giulio Ciccone (Bardani) ha vinto, battendo allo sprint due compagni di fuga, la 79/a edizione del Giro dell’Appennino, di 195 km, che dopo due anni di lontananza da Genova è tornato ad avere l’arrivo nel capoluogo ligure. Sul traguardo in leggera ascesa della centrale via XX Settembre Ciccone ha preceduto il portoghese Antunes e Masnada. La gara era entrata nel vivo a 60 chilometri dal traguardo subito l’ascesa al Passo della Bocchetta quando Ciccone, Antunes e Masnada hanno allungato. Il terzetto ha proceduto solitario raggiungendo un vantaggio massimo di oltre 3 minuti. Diciotto le squadre al via, tra cui la nazionale italiana, per 118 partenti. Non è riuscito il tris nell’Appennino a Damiano Cunego che aveva vinto nel 2004 e nel 2011. Per lui la consolazione di aver ricevuto dagli organizzatori della corsa, l’Us Pontedecimo, l’Appennino d’Oro. Era atteso anche Davide Rebellin, ma la sua squadra nei giorni scorsi ha deciso di non partecipare.