(ANSA) – UDINE, 22 APR – “Il momento è particolarmente complicato, siamo dispiaciuti, riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni per 24 ore. Preferiamo non prendere nessuna decisione a caldo. Ci riserviamo 24 ore per prendere una decisione”. Lo ha detto il dg dell’Udinese, Franco Collavino, riferendosi al destino del tecnico bianconero Massimo Oddo. “Siamo terribilmente dispiaciuti per questa situazione, siamo consapevoli della gravità del momento. So che tutti si aspettano qualche segnale in questo frangente, però riteniamo di non prendere alcuna decisione a caldo, quindi ci riserviamo 24 ore per comunicarvi quelle che saranno le nostre decisioni in merito e per il prosieguo”, ha ribadito il dg bianconero Collavino anche in sala stampa.