(ANSA) – SEUL, 22 APR – La sorella maggiore era finita in carcere per una sfuriata simile 4 anni fa che fece il giro sui media di tutto il mondo. Ora anche la figlia minore dell’ad della compagnia aerea sudcoreana Korean Air, è stata costretta a dare le dimissioni dalla compagnia per un abuso di potere simile: ha gettato un bicchiere d’acqua in faccia a un collega durante una riunione. In Corea del Sud la notizia è sotto i riflettori – ne parla, fra gli altri, l’agenzia Yonhap – esattamente come lo fu quella della sorella Cho Hyun-ha, 42 anni, che nel 2014 bloccò a terra a New York un volo per Seul e cacciò via uno steward perché aveva servito in prima classe noccioline ancora imbustate e non su un piattino. La ragazza fece pubblicamente ammenda, avvilita e in lacrime, e scontò poi una condanna a cinque mesi di prigione.