(ANSA) – CHIEUTI (FOGGIA), 22 APR – Un uomo – di cui non è stato reso noto il nome – è morto dopo essere stato travolto da un cavallo durante la ‘Cavalcata dei buoi’ che ogni anno si tiene a Chieuti, in provincia di Foggia. L’uomo stava assistendo, dal ciglio di una via, allo spettacolo che si tiene nelle strade del paese senza che vi siano transenne. A quanto si è appreso, il sottopancia della sella di un cavaliere si è rotto e quindi il fantino è stato disarcionato mentre il cavallo ha travolto lo spettatore. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, dove però è morto. Era originario di Madonna Grande di Campomarino, in provincia di Campobasso.