CARACAS – I fondatori della webtv www.patrimonioitalianotv.com Michele Pilla e Luigi Liberti, manderanno in onda la prima puntata di “Italian Heritage” questo martedì 24 aprile alle 21.00 (ora italiana), la prima trasmissione diretta che collegherá gli italiani in tutto il mondo, che potranno raccontare le loro storie dal vivo.

Un programma il cui fine sarà far conoscere le realtà delle differenti comunità italiane che risiedono in Europa e negli altri continenti. Verranno trasmesse inoltre le principali testate giornalistiche italiane all’estero, i numerosi gruppi legati all’Italia nelle reti sociali e informazioni utili per coloro che decidano trasferirsi all’estero.

Nel sito web di Patrimonio Italiano Tv si puó leggere che uno dei suoi scopi principali é far conoscere le storie degli italiani che si sono affermati e stabiliti all’estero nelle loro rispettive professioni e così mostrare agli occhi del mondo il grandissimo patrimonio delle tradizioni, cultura e valori italiani che contribuiscono ad arricchire la nostra storia e progresso.

Questa proposta di unire le tante comunitá italiane all’estero sicuramente dará un grosso contributo a mantenere vive le nostre radici, tanto che verranno utilizzati non solo l’italiano e l’inglese ma anche i dialetti regionali. La trasmissione userá una piattaforma internet e perciò sarà facile accedere da tutto il mondo.

Sarà possibile partecipare dal vivo collegandosi via Skype con patrimonioitalianotv, o inviando un messaggio Whatsapp al +39/3333800130.