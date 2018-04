MAR DEL PLATA. – La direttrice dell’Associazione Dante Alighieri di Mar del Plata, Liza Garimanno illustra i corsi e le attivitá che sono inziate o che stanno per iniziare quest’anno.

La Dante ha cominciato il 2018 con delle attivitá permanenti e aperte a tutto il pubblico, adempiendo il suo principale scopo e obiettivo fissato fin dal mese di marzo del 2016.

Come afferma con orgoglio la direttrice didadattica Liza Garimanno, in una intervista rilasciata al quotidiano “La Capital” di Mar del Plata: “Ci siamo proposti di creare uno spazio culturale aperto per tutta la cittá e ci stiamo riuscendo.”

La sede dell’Istituto situato nel centro della cittá, é sempre molto attiva ogni giorno e nell’arco di tutta la giornata, grazie ai differenti corsi bilingue. Qui di seguito le differenti attivitá illustrate dalla Direttrice:

Corsi d’Italiano per tutti i livelli: con orari mattutini, pomeridiani e serali. Si sono aperti 15 corsi di livello iniziale.

Corsi intensivi per viaggiatori: si svolgeranno in otto incontri di due ore, un giorno alla settimana. Sono rivolti a coloro che desiderano imparare il vocabolario per affrontare i viaggi, includendo suggerimenti, consigli e una guida di orientamento per sfruttare meglio le promozioni turistiche dell’Italia.

Corsi per adolescenti e bambini: Sono incontri che si terranno una volta alla settimana per imparare o approfondire la conoscenza dell’italiano nel caso di bambini che hanno giá la lingua italiana come materia scolastica. Per gli alunni di questa etá, l’insegnamento sará con giochi, musica, canzoni, video e una speciale attenzione all’uso delle reti sociali.

Borse di studio per studiare italiano e lavorare in Italia, per le quali é richiesta la certificazione Plida (che rilascia la stessa Dante).

Colloqui gratuiti e consigli per la cittadinanza italiana e traduzioni.

Laboratori bilingue sulla Divina Commedia. Incontri bisettimanali, i martedí dalle 19 alle 20.30, per conoscere Dante come uomo, poeta e politico.

Il giorno della Liberazione: il 24 aprile alle 15, Roberto Pennisi riconosciuto imprenditore di Mar del Plata presenterá un documentario sulla immigrazione in Argentina dei personaggi piú rilevanti della cittá. Un incontro gratutito che formerá parte della commemorazione del 73° anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista-fascista.

Laboratorio di lettura: Si terrá tutti i giovedí, analizzando in spagnolo piccoli racconti di autori provenienti da diversi paesi, usufruendo della biblioteca che vanta piú di 3.000 volumi.

Seminario sulle nuove migrazioni: solo in italiano, cinque riunioni, ogni venerdì dalle 17.30 alle 20 a partire dal 27 aprile. Si analizzeranno i cambiamenti sociali, culturali ed economici oggi presenti in Italia, dai flussi di immigrazione dall’Africa e dall’Asia sud-orientale. Sarà presentato dalla professoressa di lettere e letteratura Alessia Murgi che viene dall’Italia, il seminario è definito come un viaggio sensoriale, dal momento che ogni incontro si basa su uno dei cinque sensi, cominciando con quello della vista.

Verso il cinquantesimo anniversario: la Dante Alighieri si prepara a festeggiare i suoi 49 anni a Mar del Plata, che si compieranno il prossimo 11 maggio, quando inizierá l’anno che porterá al cinquantesimo anniversario!

Angelo Di Lorenzo

Twitter / Facebook