(ANSA) – ROMA, 23 APR – Andrew Landry vince il Valero Texas Open di golf e conquista il primo titolo in carriera nel PGA Tour. A San Antonio (Stati Uniti) l’americano ha chiuso il torneo in 271 (69 67 67 68, -17) con due colpi di vantaggio sui connazionali Sean O’Hair e Trey Mullinax, 2/i a -15. Medaglia di legno per Jimmie Walker (4/o a -14) e 5/o posto per Zach Johnson (-13), crollato nel finale. Da segnalare anche l’ottima 6/a piazza ottenuta dal cileno Joaquin Niemann (-12), all’esordio assoluto tra i professionisti. Festa doppia per Landry, che ha festeggiato davanti alla moglie e al figlio nato da pochissime settimane. “E’ stata una gioia incredibile – le dichiarazioni del vincitore al termine della rassegna -, che difficilmente dimenticherò. E’ una vittoria speciale e intendo dedicarla a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo”. Vittoria in casa per il 30enne di Port Neches (Texas), che con questo trionfo s’è guadagnato anche un invito per la prossima edizione del Masters di Augusta. (ANSA).