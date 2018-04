(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Il campionato l’abbiamo perso, ma la dignità l’abbiamo conservata e non è ancora finita, perchè mancano 4 partite al termine del campionato e vogliamo far vedere che forse potevamo farcela”: Oreste Vigorito, presidente del Benevento, commenta a ‘Radio anch’io sport’, la retrocessione della sua squadra in serie B. “Il mondo non finisce qui e pensiamo di poter fare ancora qualcosa nel calcio” ha aggiunto Vigorito, secondo il quale il Benevento “è arrivato in Serie A in anticipo, siamo saliti su un treno in corsa con viaggiatori che non pensavamo. Questo ci ha penalizzato nel girone di andata, con record negativi. Serviva ancora qualche anno di Serie B per rafforzare la struttura Se ci facciamo prendere dalla smania di tornare subito in A finisce che andiamo in LegaPro. Bisogna andare in Serie A quando siamo pronti strutturalmente dal punto di vista calcistico. Quest’anno non lo eravamo. Vediamo di fare una buona Serie B e se la squadra sarà capace di evolversi e crescere, rivedremo la A”.