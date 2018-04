(ANSA) – TORINO, 23 APR – Percepivano le indennità previste senza effettuare i sopralluoghi e le missioni di cui erano incaricati. Tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Torino sono stati arrestati dai carabinieri per truffa e falso. L’inchiesta è nata dagli sviluppi delle indagini che nel giugno dello scorso anno portarono all’arresto di altri due dipendenti, ora licenziati. Secondo l’accusa, tra il luglio 2015 e il luglio 2017, i tre funzionari, che ora si trovano ai domiciliari, non hanno eseguito le missioni esterne per le quali erano incaricati di volta in volta con disposizione dirigenziale. In questo modo, oltre alla quota parte di stipendio avrebbero percepito anche le indennità di missione e i buoni pasto per attività che in realtà non hanno mai svolto. I tre, sempre secondo l’accusa, timbravano il badge prima e dopo ogni missione e ogni quadrimestre predisponevano i report delle attività, indicando missioni mai fatte.(ANSA).