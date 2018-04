(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Sapevamo che il campionato quest’anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano 4 partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al meglio questo finale. Bisogna essere bravi e avere la serenità perché abbiamo ancora un punto di vantaggio, bisogna fare qualcosa di straordinario”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, guarda così al finale di stagione dopo la sconfitta col Napoli. “La partita sicuramente non è stata bella – ha aggiunto Allegri al suo ingresso al Coni dove è in programma l’incontro tra gli arbitri e dirigenti, allenatori e calciatori della Serie A – è stata una partita bloccata in cui loro hanno avuto un po’ più di gestione della palla ma grandi occasioni non ce ne sono state”. “C’è stato questo episodio al 90′ in cui noi potevamo sicuramente fare meglio, ma il calcio è questo, sono cose che succedono. Ora ci aspettano partite difficili, così come ce l’hanno loro, e poi nel calcio non c’è mai niente di scontato”.