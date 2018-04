(ANSA) – ROMA, 23 APR – “L’arbitraggio di Rocchi in Juventus-Napoli? È stata una prestazione molto positiva” ha detto il designatore della Serie A, Nicola Rizzoli, al suo arrivo al Coni per l’incontro della Can A con dirigenti, allenatori e calciatori del massimo campionato. Per il presidente del’Aia Marcello Nicchi si è trattato di una giornata molto positiva per 11.000 partite, Juve-Napoli è stata il fiore all’occhiello di tutta la giornata. Però la positività degli arbitri è fuori discussione”.