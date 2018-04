(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Al di là di quello che fanno gli altri, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Mancano quattro partite molto importanti e cercheremo di farle al massimo”. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, sulla volata Champions in Serie A all’indomani della vittoria del Napoli con la Juventus che ha riaperto il campionato. “La Juve dovrà giocare due partite vere contro Inter e Roma? A prescindere da ieri sera avrebbe giocato al massimo. Come del resto tutte le partite, i bianconeri affronteranno l’Inter mentre noi andremo su un campo difficile come quello del Torino e cercheremo di fare il massimo”, ha concluso Inzaghi entrando al Coni dove parteciperà all’incontro tra gli arbitri della Can A, dirigenti, allenatori e calciatori della Serie A.