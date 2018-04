(ANSA) – TORINO, 23 APR – Riposo per la Juventus all’indomani della sconfitta con il Napoli nello scontro al vertice che ha riacceso il campionato. In programma gli accertamenti per l’infortunio di Chiellini, ma è pressoché sicuro che il difensore salterà la trasferta di S. Siro con l’Inter. Lo ha detta ieri a tarda sera Allegri, senza rivelare il tipo di problema. Chiellini si è fatto male dopo poco più di un minuto contrastando Insigne nella prima azione offensiva del Napoli.