(ANSA) – VENEZIA, 23 APR – Settecento chilometri, dalla ciclabile del Piave a Trieste, suddivisi in cinque tappe, una cronosquadre e quattro in linea, dal 20 al 24 giugno: è la Adriatica Ionica race, la nuova corsa ciclistica a tappe di categoria 2.1 che è stata presentata stamattina a Venezia, alla presenza dei campioni del mondo Fondriest, Bugno e Amadio. La gara nasce da un’idea di Moreno Argentin, campione del mondo su strada del 1986, ed è patrocinata dal Gect ‘Euregio senza confini’. “L’idea – ha spiegato Argentin – può sembrare un po’ folle, ma noi non abbiamo mai voluto metterci in concorrenza con il Giro d’Italia, cercando invece di essere originali e attenti alle esigenze del territorio, con un prodotto di qualità in grado di soddisfarne gli operatori, recuperando la storia del territorio, servendo l’industria turistica di mare e montagna, trovando nuovi territori da scoprire”.