(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Cosa si può migliorare? Uno degli aspetti più importanti è la comunicazione, quello in cui noi a volte siamo mancati è proprio la comunicazione dell’arbitro verso il Var o viceversa”. Lo dice l’arbitro Gianluca Rocchi, al termine dell’incontro dei fischietti della Can A con dirigenti, allenatori e calciatori del massimo campionato. “Con i club c’è condivisione d’intenti? Sì, anche perché si è parlato molto dell’introduzione della Var. Dal nostro punto di vista c’è un’apertura totale e noi siamo assolutamente soddisfatti, credo che anche per le società e i calciatori questa sia una grande novità. La Var anche in Europa? Non nella prossima stagione per questioni tecniche, ma a breve arriverà anche nella Champions”.