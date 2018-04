(ANSA) – ROMA, 23 APR – L’Assemblea ordinaria della Lega di Serie B è convocata per domani alle 13, nella sede della Lega nazionale professionisti B, in via Ippolito Rosellini 4, a Milano. In discussione i seguenti argomenti all’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del presidente; informativa del direttore generale; diritti audiovisivi triennio 2018/21 e procedure competitive; mutualità di sistema: aggiornamenti e adempimenti conseguenti; marketing associativo: aggiornamenti e nuovi progetti; calendario: data inizio stagione sportiva 2018/19; varie ed eventuali.