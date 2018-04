(ANSA) – LONDRA, 23 APR – E’ morto uno dei partecipanti non professionisti alla maratona di Londra di ieri, collassato a pochi chilometri da traguardo. Lo ha reso noto oggi l’organizzazione, precisando che la vittima si chiamava Matt Campbell, aveva 29 anni, lavorava nella ristorazione ed era stato uno dei concorrenti dell’edizione dello scorso anno della versione britannica del reality show televisivo ‘Masterchef: The Professionals’. Campbell aveva partecipato alla competizione per celebrare la memoria di suo padre, morto nell’estate del 2016. La Maratona di Londra si è corsa in condizioni di caldo insolito per la stagione e con una temperatura media attorno ai 26 gradi: la più elevata mai registrata fin da quando la gara si svolge in aprile.