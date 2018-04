(ANSA) – ROMA, 23 APR – Liverpool nettamente favorito domani sera nella semifinale di andata ad Anfield Road contro la Roma. La vittoria della squadra di Jurgen Klopp – stando ai quotisti Snai – è data a 1,55, il pareggio 4,50, mentre il blitz della Roma viaggia già a 6,00. Le distanze, però, si riducono nelle quote secche sull’accesso alla finale, dove gli inglesi sono ancora favoriti, a 1,45, ma la Roma è più vicina, a 2,75. In più i giallorossi hanno dalla loro il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa, dove potrebbero consumare un’attesissima vendetta. Tant’è che nelle quote che Snai ha aperto in anteprima sulla partita del prossimo 2 maggio la squadra di Di Francesco è favorita a 2,40 contro il 3,55 sul pari e il 2,90 sul ‘2’. Nell’altra semifinale, di scena mercoledì in Germania, tra Bayern Monaco e Real Madrid, i bavaresi partono avanti: il successo della squadra di Heynckes è dato a 2,00, a 3,70 il pareggio, mentre sul Real si riscontra una quota ‘insolita’ a 3,65.