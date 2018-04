(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Contro il Liverpool saranno le partite più importanti della stagione. In 180′ possiamo raggiungere la finale che tutti sogniamo, ma non sarà facile: il Liverpool è una squadra forte e con un allenatore che ama il calcio d’attacco, proprio come noi. Non ho visto la partita contro il City, ho visto solo il risultato e quello che hanno fatto: sono stati capaci di segnare cinque gol”. Così Edin Dzeko, alla vigilia della sfida contro il Liverpool, in un’intervista al sito Uefa. “Salah? Ha giocato con noi per due anni e ci spiace che se ne sia andato, ma è il calcio. Un attaccante che segna 30 gol in Premier può sicuramente darci problemi – aggiunge -. Il Liverpool gioca bene come collettivo, quindi non dobbiamo pensare a un solo giocatore ma a tutta la squadra. Alla fine non ci penso. Conto il Barca abbiamo vissuto una serata speciale, nella quale tutto ha funzionato”.