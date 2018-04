CARACAS – Durante sette giorni la località di Carlos Barbosa, un piccolo comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, ospiterà la Coppa Libertadores di Calcio a 5. Questa sarà la diciottesima edizione del torneo che raduna le migliori squadre del continente. Il Venezuela sarà rappresentato dal Caracas Futsal Club.

Otre alla formazione capitolina ci saranno altre 11 squadre provenienti da Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù ed Uruguay. Il paese ospitante avrà tre rappresentanti: Carlos Barbosa, Joinville e Magnus. Le formazioni sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre.

Il Caracas, inserito nel girone B, dovrà vedersela con Joinville (Brasile), Cerro Porteño (Paraguay) e Panta Walon (Peru). Mentre nel gruppo A ci sono i padroni di casa del Carlos Barbosa, gli argentini del Boca Juniors, i cileni del Colo Colo ed i boliviani del C.R.E. Infine nel girone C troviamo i brasiliani del Magnus, i colombiani del Leones de Nariño, gli ecuadoregni del Bocca e gli uruguaiani del Nacional.

Avanzeranno alla fase successiva della Coppa Libertadores di calcio a 5 le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze. Qui inizierà la fase ad eliminazione diretta. Gli incroci dei quarti di finale saranno nella seguente maniera: la seconda del gruppo A contro la seconda del C, la prima del B contro la migliore terza, la prima del C contro la seconda dell’A ed infine la prima del gruppo A contro la seconda migliore terza.

La Coppa Libertadores di calcio a 5 é un torneo che ha visto imporsi in 17 delle 18 edizioni una squadra brasiliana. La squadra con più trofei é il Malwee/Jaraguá con 6 titoli vinti tutti in maniera consecutiva tra il 2004 ed il 2009. Alle sue spalle troviamo il Carlos Barbosa con 5 trofei. L’unica squadra non brasiliana ad aver portato a casa la Coppa Libertadores é stato il Cerro Porteño nel torneo disputato ad Asunción nel 2016.

Il Venezuela ha partecipato in tre ocassioni alla finale della Coppa Libertadores di calcio a 5 nel 2002 (a Valera, i Pumas sono stati battuti per 7-4 e 9-6 dal Carlos Barbosa), nel 2008 (a Jaraguá, il Deportivo Táchira é stato superato per 11-4 e 10-2 dal Malwee/Jaraguá) en el 2010 (a Carlos Barbosa, La Riviera Vargas é stata sconfitta per 8-0 e 8-1 dai padroni di casa).

(di Fioravante De Simone)