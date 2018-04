(ANSA) – WASHINGTON, 23 APR – L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama pronuncerà il prossimo 17 luglio in Sudafrica il discorso nella cerimonia commemorativa per i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela nell’ambito dell’evento annuale della ‘Fondazione Mandela’. Lo hanno annunciato gli organizzatori, riferiscono media in Usa.