(ANSA) – ROMA, 23 APR – Quella di Aprilia RSV4 è tra le storie sportive più vincenti in assoluto per un singolo modello nella categoria delle supersportive. Dal 2009 a oggi nel palmarès di questa straordinaria V4 italiana sono entrati sette titoli iridati nel campionato mondiale Superbike, con l’ulteriore suggello – nella stagione 2015 – della vittoria dei titoli Piloti e Costruttori nella FIM CUP Superstock 1000. Una straordinaria carriera agonistica che nasce da una leadership tecnica del modello di serie, costantemente riaffermata delle molteplici vittorie nelle prove comparative organizzate dalle più autorevoli riviste motociclistiche mondiali. In occasione del Gran Premio delle Americhe a Austin (Texas), terza tappa del Campionato del Mondo MotoGP 2018, Aprilia ha celebrato lo stretto legame con le competizioni di questa moto straordinaria presentando una speciale versione in edizione numerata e limitata a soli 125 esemplari della RSV4 RF, riservata esclusivamente al mercato nordamericano.