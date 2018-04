CARACAS – La favola dell’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca che mette le ali al suo Caracas. A quattro mesi dal brutto infortunio che l’ha costretto a saltare la fase finale del Torneo Clausura 2017 e l’inizio del Torneo Apertura 2018, il capitano dei rojos del Ávila torna titolare e con una doppietta contro il Deportivo La Guaira regalando tre punti al tecnico Noel Sanvicente ad una settimana dal “clásico” contro il Deportivo Táchira.

Nella gara disputata sul campo del Cocodriolos Sport Park il Caracas ha battuto per 2-1 gli arancioni. Ma nella tana dei rojos del Ávila i primi a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con un rigore trasformato da Manuel Arteaga al 26esimo. Ma poi, “El colorado” si é caricato la squadra sulle spalle per ribaltare la situazione al 30esimo con una zuccata che ha bruciato tutti in area. Otto minuti dopo, sigla la doppietta personale con un destro che non ha lasciato scampo a Liebeskind. Questa prestazione dell’italo-venezuelano é un’ottima notizia per Sanvicente che la prossima settimana sarà impegnato con i suoi ragazzi a San Cistóbal per sfidare il Táchira.

Oltre al bomber ex Centro Italiano Venezuelano di Caracas, sul campo del Cocodrilos Sport Park la nostra collettività è stata rappresentata da Daniel Saggiomo (sostituito al 75’ da Néstor Canelón). Sull’altra sponda c’era Vicente Suanno che ha disputato l’intera gara con la fascia da capitano.

Dal canto suo, il Deportivo Táchira é stato battuto in trasferta dall’Estudiantes de Mérida. La formazione allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano é passara in vantaggio con Manuel Granados (44’). Poi nella ripresa c’è stata la rimona degli accademici con Jesús “La Pulga” Gómez (59’) e Carlos Espinoza (62’).

Nella gara disputata nello stadio Metropolitano di Mérida l’italianità é stata rappresentata da Edgar Pérez Greco (in campo l’intera gara) e da Francesco Stifano.

Nell’anticipo della 13esima giornata il Trujillanos ha battuto per 2-0 lo Zulia. Per i “guerreros de la montaña” hanno lasciato il segno: Keiner Pérez al 19esimo su calcio di rigore e Gustavo Ascona (90’+3)). Con questo risultato la squadra de setti colli si tiene in corsa per un posto nell’octagonal.

Oggi, alla 19:00, sul campo dello stadio Cachamay della città di Puerto Ordaz ci sarà la sfida al vertice Mineros-Carabobo. Se i neroazzuri riusciranno a portare a casa aggancherebbero in vetta alla classifica la formazione granata. Dal canto suo, se il Carabobo riuscirà a battere il Mineros diventerebbe la prima squadra qualificata per l’Octagonal del Torneo Apertura.

Hanno completato il quadro della 13esima giornata: Aragua-Deportivo Lara 1-0, Deportivo Anzoátegui-Estudiantes de Caracas 1-1, Metropolitanos-Atlético Venezuela 1-0, Portuguesa-Zamora 0-3.

