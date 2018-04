(ANSA) – WASHINGTON, 23 APR – Il presidente francese Emmanuel Macron e la premiere Dame Brigitte sono appena giunti negli Usa per la prima visita di Stato dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Atterrati ad Andrews, l’aeroporto militare alle porte di Washington, il presidente e la premiere dame sono scesi tenendosi per mano dalle scalette del velivolo. Brigitte interpreta il clima primaverile indossando un cappotto rosa su blusa bianca e pantaloni a sigaretta neri. In onore del loro arrivo viene eseguita la Marsigliese.