(ANSA) – MACERATA, 23 APR – Si terranno il 5 maggio i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa a Macerata lo scorso 30 gennaio e il cui corpo era stato ritrovato a pezzi in un trolley. Lo annunciano i familiari della ragazza. “Avremo finalmente un luogo dove piangerla, dove poterle portare un fiore o recitare una preghiera”, dicono. La cerimonia funebre si terrà nella parrocchia di Ognissanti di via Appia Nuova a Roma ed inizieranno alle 11. “Abbiamo scelto il primo sabato del mese dedicato alla Vergine Maria vista la devozione che, per essa, aveva Pamela, oltre a noi tutti”. La salma sarà tumulata nel cimitero capitolino del Verano. Intanto Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la ragazza, ha ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, questa volta per spaccio. Il gip di Macerata cointesta una serie di episodi avvenuti da ottobre 2017 a gennaio 2018, prima dell’arresto del 31 gennaio per la morte di Pamela. Coinvolti anche Lucky Awelima e Desmond Lucky.