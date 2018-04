(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Domani sarà fondamentale essere più squadra, come abbiamo fatto col Barcellona anche se affrontiamo una squadra differente dai blaugrana per ritmo e intensità. Dovremo essere al loro pari per intensità”. Presenta così la semifinale di andata di Champions tra Liverpool e Roma, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa della vigilia, dicendosi emozionato per l’atmosfera che troverà domani sera ad Anfield.